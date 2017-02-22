مفتي كازاخستان يشيد بما تقدمه المملكة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام

صراحة – نواف العايد : عد سماحة مفتي جمهورية كازاخستان رئيس مكتب شؤون الحجاج الكازاخستانيين الشيخ يرجان مايا ميروف ما تقدمه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – من خدمات وإمكانات وتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام دليل وأضح على استشعارها بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه الإسلام والمسلمين ومقدساتهم .

وأكد في تصريح له عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا طارق بن محمد عنقاوي، بحضور نائبه أسامة زواوي ورئيس العلاقات الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية في كازاخستان باويرجان إسمخان وأعضاء مكتب حج كازاخستان أن شموخ المشروعات العملاقة والحيوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وتوافر الخدمات في جميع المناطق التي يسلكها وفود الرحمن يعد برهان ساطع على ما يحظى به الحجاج من كريم الرعاية وحسن الاهتمام من حكومة وشعب المملكة، التي سخرت لخدمتهم وراحتهم، مقدما الشكر لقيادة وشعب المملكة على رعايتهم لقوافل الحجيج .

وأشاد بما توليه وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا من تعاون مع مكاتب شؤون الحجاج وحصهما على تحقيق التعاون والتكامل والعمل على تطوير الخدمات والأداء في كل عام لينعم الحاج بالاستقرار والرفاهية طيلة تواجده في الديار المقدسة .

وأفاد من جانبه رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أنه جرى خلال اللقاء الذي يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1438 ه بحث جميع الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستوفرها المؤسسة لأكثر من 2500 حاج كازاخستاني يقدمون إلى المملكة عبر المنافد الجوية وعبر عشر شركات من كازاخستان، لافتا النظر إلى أن المؤسسة تعمل بدعم وتوجيه من معالي وزير الحج والعمرة على تطوير الأداء والخدمات والإمكانات وتطويع التقنية الحديثة والمتطورة للإسهام في تحقيق المزيد من الراحة واليسر للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم بما يواكب حجم الرعاية والاهتمام المقدمة من ولاة الأمر – أيدهم الله – .