أمير القصيم يفتتح مركز حياة لمكافحة التدخين ويضع حجر الأساس لمشروع مركز البدائع الاجتماعي

صراحة – محمد المحسن : افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أمس الثلاثاء ، مركز حياة لمكافحة التدخين ومشروعه الاستثماري التابعان للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البدائع ، الذي تبرع بإنشائهما المهندس علي بن حسين الصغير.

وتجول سموه في أقسام المركز ، مستمعاً إلى شرحٍ موجز عن مايحتويه المركز ، ومشروعه الاستثماري ، حيث ستبلغ قيمة تكاليف المركز والمشروع الذي يحتوي على 22 شقة سكنية وصالة عرض تجارية أكثر من 5300000 ريال.

إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم رجل الأعمال المهندس علي بن حسين الصغير لتكفله بإنشاء المركز ومشروعه الاستثماري ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة ، مقدم من مسؤولي المركز.

ثم التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير فيصل بن مشعل مع منسوبي مركز حياة لمكافحة التدخين.

من جانبٍ آخر قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بوضع حجر الأساس لمشروع مركز البدائع الاجتماعي ، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة البدائع ، أمس الثلاثاء ، وذلك في مقر المركز.

ويقع المشروع على مساحة أرض قرابة 9666 مترا مربعا ، وسيتضمن قاعتين للتدريب للرجال والنساء ، ومركز لضيافة الطفل ، ومركز لتدريب الحرفيين ، وصالة للأسر المنتجة ، وقاعة لوحدة العمل التطوعي ، وديوانية التنمية ، كما سيحتوي المشروع أيضاً على شقق استثمارية عددها قرابة 25 شقة ، سيكون ريعها لدعم برامج المركز ، ولتشغيل المشروع.