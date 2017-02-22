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22 فبراير, 2017   3634

(#24ساعة_توفير) تبرز نصائح مهمة لتوفير الطاقة عند غسيل الملابس

2017-02-22_163225

صراحة – فيصل القحطاني : وجهت حملة ( 24 ساعة توفير ) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عدة نصائح ورسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور لتوعية المستهلكين بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الغسالات الكهربائية بشكل موفر للطاقة .
وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق ، وهي :
1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.
3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).
4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)
5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.
6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

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