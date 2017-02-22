تدشين برنامج ” فرط الحركة وتشتت الانتباه ” بتعليم تبوك

صراحة – خالد الحسين : دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم برنامج “فرط الحركة وتشتت الانتباه ” ، بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير وبمشاركة مشرفي التربية الخاصة ، وذلك بمدرسة عدي بن حاتم الابتدائية بتبوك .

وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي أن البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التعليم للتوسع في برامج التربية الخاصة وخدمة فئاتها المختلفة وتعليم وتدريب الطلاب ذوي فرط الحركة لاكتساب مهارات ومعارف المرحلة التعليمية وفق قدراتهم بغرض إعدادهم للحياة العامة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع .

عقب ذلك شاهد مساعد مدير تعليم تبوك عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا للبرنامج، كما استمع لشرح من مشرف البرنامج عما يتمتع به من مزايا وتجهيزات , وأساليب التعليم والتعلم والمناهج المطبقة ، واطلع على بعض الوسائل التعليمية المخصصة لطلاب هذه الفئة التي تساعد على زيادة مهارات التركيز والانتباه وتنمية مهارات التعلم .

كما قام مساعد مدير التعليم ومدير إدارة التربية الخاصة بزيارة الفصول الدراسية والإطلاع على ما يتم تقديمه من برامج وخدمات ، منوها بالجهود المبذولة من مدير المدرسة خالد البلوي والمعلمين والجهود الموفقة للقائمين على البرنامج من مشرفين ومعلمين وبدورهم الفاعل في إكساب هذه الفئة الغالية من طلابنا مهارات التعلم وتلبية احتياجاتهم الخاصة لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه .