هادي تعليقاً على مقتل اليافعي: معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية

صراحة – نواف العايد : قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم، إن بلاده تخوض حرباً مزدوجة ضد القوى الظلامية المتمثلة في مليشيا الحوثي والمخلوع.

وفي اجتماع بعدد من المحافظين، نعى الرئيس هادي وفاة اللواء ركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة الذي قتل إثر معركة مع مليشيا الإنقلاب ، مبيناً ” أنه استشهد مٌقبلاً في مواقع الشرف والبطولة والفداء بجبهة المخاء في معركة العزة والمصير مع القوى الانقلابية الغاشمة”.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية، أشار الرئيس اليمني إلى أن “معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والإرهابية المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم وسننتصر حتما لأننا دعاة حق ونحمل هم وطن ومشاريع بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله”.

وأشاد الاجتماع بالبطولات التي يقوم بها الجيش الوطني بدعم واسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في معركة العزة والمصير المشترك.