إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض تنفذ 9 دورات لشاغلي الوظائف التعليمية

صراحة – محمد المحسن : دربت إدارة التدريب التربوي والابتعاث التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شاغلي الوظائف التعليمية هذا الأسبوع على 9 دورات تدريبية شملت “التعلم النشط” و”التواصل الذكي” و”القيادة التحويلية”.

وأقام مركز تدريب الشمال دورتين في التعامل مع طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية وفي التعلم السريع، فيما أقام مركز تدريب الوسط دورتي “التعلم النشط” و”التواصل الذكي”، ومركز الشرق يقدم “القيادة التحويلية” و”مقدمة في رعاية الموهوبين”، ويقيم مركز تدريب الغرب دورتي “التعلم النشط” و”أنماط الشخصية”، فيما أقام مركز تدريب القيادات التربوية دورة “تحويل الأفكار إلى مشاريع”، وذلك ضمن الخطة الصباحية لإدارة التدريب لهذا العام 1438هـ.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع ، أنه ضمن خطة هذا العام 16 حقيبة تدريبية جديدة، وبإمكان راغبي الحصول على الإيفاد وإكمال الدراسات العليا وبرنامج “خبرات” وغيرها الاستفادة من هذه الدورات التدريبية المعتمدة رسميا في وزارة التعليم، وأن خطة إدارة التدريب التربوي والابتعاث هذا العام تحتوي على أكثر من 120 عنوانا تدريبيا بتكرارات مختلفة وذلك في عدة مجالات هي: المجال التعليمي، المجال القيادي، تطوير الذات، مع تغطية كافة التخصصات التعليمية والإدارية.

وأشار المانع إلى أن هناك كل عام خطة موازية للخطة المعتمدة (خارج الخطة) يتم التدريب فيها على المشاريع الوزارية إضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع واللقاءات الإثرائية وورش العمل يستفيد منها ما يقارب العدد المستهدف للبرامج داخل الخطة.