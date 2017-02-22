STC أعمال تطلق باقة فليكس 20 وتمنح عملائها 300 دقيقة مجانية

صراحة – خالد الحسين : أطلقت شركة الاتصالات السعودية STC ممثلة وحدة قطاع الأعمال لعملائها بقطاع المنشآت باقة جوال أعمال فليكس 20، والتي تجمع بين مميزات الباقات “المفوترة ومسبقة الدفع” وتوفر300 دقيقة من المكالمات المجانية بين زملاء العمل، مع حساب خاص لكل موظف لاستخدامه في جميع احتياجاته الخاصة عن طريق شحنه ببطاقات سوا المتوفرة في جميع أنحاء المملكة.

وتتيح باقة فليكس 20 التحكم بالميزانية من خلال إدارة النفقات وحدود أرصدة الموظفين. وتناسب هذه الباقة المنشآت التي تحتاج إلى كم كبير من المكالمات مع الحد من النفقات الشهرية وإدارة التدفقات النقدية وفقاً لاحتياجات المنشأة.

الجدير بالذكر أن وحدة الأعمال توفر حلول وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بطريقة تلبي طلبات واحتياجات القطاعات الحكومية والشركات بجميع أحجامها من خلال أحدث مراكز البيانات الموزعة حول المملكة، والتي ترتبط بشبكة من الألياف البصرية يصل طولها الى أكثر من 158000 كيلومتر، ومعززة بشبكة جوال تغطي أكثر من 99% من المناطق المأهولة بالسكان، وبتقنيات الجيل الثاني والثالث و85% بتقنيات الجيل الرابع المعروف باسم LTE. وترتبط هذه الشبكات الوطنية بالعالم من خلال عدد من الخطوط العابرة للحدود البرية والكوابل البحرية للإنترنت هي الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تصل قدرتها الاتصالية إلى 1.5 تيرابت/ثانية، تمرر 12 بيتابايت من المعلومات يومياً.