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22 فبراير, 2017   4554

شرطة الرياض توضح حقيقة المقطع المتداول بعنوان “سرقه في وضح النهار .. حي الملك فيصل”

2017-02-22_180228

صراحة – نواف العايد : أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه إشارة الى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل بعنوان :
” سرقه في وضح النهار .. حي الملك فيصل .. شارع الكهرباء ” أو ” سطو مسلح في وضح النهار و البائع المسن يحاول الدفاع عن نفسه ” فقد سبق بتاريخ 28-6-1437 ضبط بلاغ وافد بنجلاديشي 56 سنه عن تعرضه للسلب أثناء عمله في أحد محال التموينات بحي الملك فيصل شرق العاصمه الرياض من قبل مجموعه من الأشخاص و تهديده بواسطة سلاح أبيض و الهرب الى مكان غير معلوم ، و بفضل من الله تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من القبض على جميع أفراد التشكيل و والإعلان عن ذلك بتاريخ 9-7- 1437 ، و احالة أوراقهم للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل و أهاب الناطق الإعلامي لشرطة المنطقه بالجميع بالبعد عن تناقل الشائعات و أخذ الأخبار من مصادرها المعتمده

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