سياحة الجوف تخالف منشاءات إيواء بـ 220 ألف ريال

صراحة – خالد الحسين : خالف فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الجوف عدد من الفنادق والشقق السكنية بمبالغ بلغت 220 ألف ريال , وذلك عبر 184 جولة رقابية قام بها مراقبو الفرع .

وبين مدير عام الفرع الأستاذ أحمد بن عتيق القعيد أن الجولات اشتملت على الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة وفنادق الطرق والمنتجعات التي تمثل نشاط الإيواء السياحي بالمنطقة، ووكالات السفر ومنظمي الرحلات والإرشاد السياحي.

واستقبلت الهيئة عددا من الشكاوى من النزلاء ومستفيدي الخدمة، وتم التعامل معها وفق النظام وإنهاؤها.

وقال أن المخالفات تركزت على مزاولة قبل الحصول على ترخيص ومخالفات نظافة وعدم التقييد بالأسعار , وأوضح أن تنفيذ الجولات تأتي ضمن استمرار المهام والمسؤوليات التي تقوم بها الهيئة للتأكَّد من جودة الخدمات المقدمة في الأنشطة السياحية بالمنطقة.