وزيرا التجارة والمالية يناقشان سبل تطوير البيئة الاستثمارية في لقاء مفتوح مع رجال الأعمال

صراحة – نواف العايد : عقد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مع نظيره معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان لقاءً مفتوحاً برجال الأعمال والمستثمرين في إطار تعزيز التواصل الحكومي مع القطاع الخاص لتحفيز نمو القطاع وبحث العوائق التي تواجه المستثمرين.

ويهدف اللقاء الذي أقيم بمجلس الغرف التجارية بالرياض ظهر اليوم الأربعاء إلى تعزيز التواصل الحكومي مع القطاع الخاص، وبناء شراكة تكاملية بين الطرفين لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، إذ تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والأفكار حول أفضل السبل لتطوير الاستثمار في المملكة و تمكين الاستثمارات لتحقق النتائج المرجوة منها وفق رؤية 2030 .

وقدم الوزيران خلال اللقاء عرضين سلطا خلالها الضوء على التسهيلات التي تمت خلال الفترة الماضية نحو تحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص لتمكين الاستثمارات الوطنية وتحسين بيئة العمل التجاري في المملكة ، وحضر اللقاء معالي الاستاذ فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص متحدثاً عن أولوية تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص ، كما طرح رجال الأعمال والمستثمرين رؤاهم حول تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة .

كما حضر اللقاء أيضاً عدد من كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار و وزارة المالية.