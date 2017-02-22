الجامعة العربية تدين الحكم المُخفف بحق الجندي الإسرائيلي قاتل الفلسطيني

صراحة – نواف العايد : دانت جامعة الدول العربية، حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية على جندي الاحتلال الإسرائيلي “أليؤر أزاريا” قاتل الفلسطيني عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل بصورة متعمدة وبدم بارد، مؤكدة “أن هذا الحكم يعكس درجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الإحتلال ومحاكمه”.

وقالت الجامعة، في بيان صدر اليوم، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة،” إن قرار المحكمة العسكرية الاسرائيلية بالسجن لمدة 18 شهراً على الجندي يكشف مدى الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني وحقوق الإنسان الفلسطيني ودرجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال ومحاكمه.

وعدت الجامعة، الحكم بأنه يكشف بصورة فاضحة أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ومحاكمه بحق الفلسطينيين، كما يشجع جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على المضي قدماً في التمادي بارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين الأبرياء.

وطالبت الجامعة العربية في بيانها المجتمع الدولي ممثلاً بدوله وهيئاته المختلفة وفي مقدمتها الأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية خاصة الحقوقية، بفضح الممارسات الإسرائيلية والتصدي لها والتأكيد على ضرورة توفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني يضع حداً فورياً لهذه الانتهاكات التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن “جرائم الحرب”.