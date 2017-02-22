قوات الصاعقة الليبية تسيطر على مواقع جديدة غرب بنغازي

صراحة – محمد المحسن : أعلن الناطق باسم القوات الخاصة الليبية ( الصاعقة ) العقيد ميلود الزوي سيطرة قواتهم على مواقع جديدة ومراصد، كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية في «العمارات 12» بين بوصنيب وقرية المجارس بمنطقة قنفودة غرب المدينة.

وقال الزوي لوسائل الاعلام المحلية، اليوم ، أن قوات الصاعقة فقدت الجندي حمد إبراهيم محمد أحد جنود الكتيبة الأولى صاعقة، جراء انفجار لغم أرضي، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة جنود خلال عملية اقتحام للمواقع والمراصد التي سيطروا عليها أخيرًا.

وأكد أن القوات الخاصة والوحدات المساندة تتقدم بخطى ثابتة، تحت غطاء جوي بالتنسيق مع غرفة عمليات سلاح الجو الليبي.

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