انطلاق الجولة الـ 16 بكأس الأمير فيصل غداً بـ7 مواجهات

صراحة – نواف العايد : تنطلق غداً الجولة السادسة عشرة من كأس دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم بـ7 مباريات ، حيث يلتقي فريق الهلال المتصدر بـ 32 نقطة مع الخليج الحادي عشر برصيد 12 نقطة على ملعب نادي الهلال بالرياض .

وفي جده يستضيف فريق الاتحاد السادس برصيد 21 نقطة نظيره النصر الثاني بـ 29 نقطة على ملعب نادي الاتحاد بجدة ، والأهلي الرابع بـ 27 نقطة مع أحد السابع بـ 17 نقطة على ملعب ناد الأهلي بجدة .

ويلعب الشباب الخامس بـ 27 نقطة مع الفتح الثامن برصيد 19 نقطة على ملعب نادي الشباب بالرياض ، والقادسية الثالث برصيد 29 نقطة مع التعاون الأخير بـ9 نقاط على ملعب نادي القادسية بالدمام .

ويلتقي الفيصلي العاشر برصيد 17 نقطة مع هجر الثالث عشر برصيد 10 نقاط على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ، والوحدة الثاني عشر برصيد11 نقطة مع الجيل التاسع بـ 19 نقطة على ملعب نادي الوحدة بالشرائع .