جامعة اليمامة تنظم منتدى اليمامة الاقتصادي الأول الأربعاء المقبل

صراحة – نواف العايد : تنظم جامعة اليمامة في الـ 2 من جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 1 مارس 2017 م منتدى اليمامة الاقتصادي الأول 2017 م بعنوان ” تنويع الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030″ , بمشاركة نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين وسيتخلله محاضرات رئيسية وحلقات نقاش وتقديم أوراق عمل من المؤسسات الحكومية والخاصة، كذلك عدد من الأوراق البحثية المتخصصة.

ويهدف المنتدى الذي سيعقد في مقر الجامعة ويستمر يوم واحد، إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، وأثرها على السياسة الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية التنوع الاقتصادي ودور قطاعات السياحة والاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق هذا التنوع في ضوء رؤية المملكة 2030.

وسيناقش المنتدى عدداً من المحاور منها أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة الاقتصادية السعودية، ودور الصناديق السيادية في تنويع مصادر الدخل، وتأثير الانفتاح الاقتصادي على تنويع قاعدة الإنتاج في اقتصاد المملكة وخلق فرص عمل جديدة، ودور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي في المملكة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنوع الاقتصادي في المملكة، والقطاع السياحي ودوره في تعزيز تنوع الاقتصاد السعودي.

ويشتمل برنامج المنتدى على عدد من المحاضرات والجلسات وحلقات النقاش , وأوراق عمل للمؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الأوراق البحثية المتخصصة التي سيشارك فيها نخبة من المتحدثين العالميين والمحليين من المؤسسات الحكومية والخاصة، كذلك عدد من الأوراق البحثية المتخصصة، التي ستتطرق إلى موضوعات عدة.