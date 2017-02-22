“أكفل يتيماً أو طالب علم بجهازك القديم” حملة بجامعة الطائف

صراحة – الطائف : دشنت جامعة الطائف اليوم حملة “أكفل يتيماً أو طالب علم بجهازك القديم”، وذلك بمقر الجامعة بالحوية.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور تركي الثبيتي، أن ريع الحملة سيعود لكفالة الأيتام بجمعية البر بوادي محرم والهدا وكفالة طلاب العلم بجمعية ارتقاء الخيرية.

وبين أن الجامعة حددت موقعين لاستقبال الأجهزة المتبرع بها، هما بوابة رقم (٥) بالنسبة للطلاب، وبوابة (١٦) في شطر الطالبات، لافتاً النظر إلى أن استقبال تلك الأجهزة سيستمر من يوم الأحد المقبل الموافق ٢٩ / ٥ إلى يوم الخميس الموافق ٣ / ٦ , مشيراً إلى أن الحملة تتضمن أيضاً عقد محاضرتين توعيتين في مجال إدارة النفايات الإلكترونية، والابتكارات العالمية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، في شطري الطلاب والطالبات، سيقدمها أعضاء هيئة تدريس متخصصين من كلية الحاسبات.

وأشار الدكتور الثبيتي إلى أن الحملة شهدت توقيع اتفاقية بين جامعة الطائف ومصنع (داز) لإعادة تدوير النفايات، بهدف استدامة المبادرة ونقل التجربة للجمعيات الخيرية في محافظة الطائف , مبيناً أن إطلاق الحملة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية المجتمع المحلي بمحافظة الطائف، ودعم المشروعات والبرامج الخيرية، وإشاعة ثقافة العمل الخيري والإنساني بين الطلاب والطالبات، بما يتوافق مع مشروع “كيف نكون قدوة” ومبادرة “الجامعة القدوة”، فضلاً عن التعريف بأهمية إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية القديمة والاستفادة منها مجدداً.