الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بمحادثات مباشرة مع وفد الحكومة السورية

صراحة – وكالات : أعلن المتحدث باسم وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة إلى جنيف، سالم المسلط، أن الهيئة تطالب بعقد مفاوضات مباشرة مع وفد الحكومة السورية.

وأشار المسلط في حديث صحفي مساء الأربعاء 22 فبراير/شباط، إلى أن هذا المطلب سبق وأن أعلنته الهيئة في الجولة السابقة للمفاوضات العام الماضي، ورفضه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأضاف المتحدث عشية انطلاق مفاوضات “جنيف-4″، أن وفد المعارضة لم يتلق بعد أجندة المحادثات، لكن الوفد التقى في وقت سابق من الأربعاء بالمبعوث دي ميستورا.

وأضاف أن المفاوضات الناجحة يجب أن تستند لبيان “جنيف-1″، الذي ينص على إنشاء هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2254، معتبرا أن “النظام السوري لم يأت إلى جنيف لمناقشة الانتقال السياسي بل لكسب الوقت ولارتكاب مزيد من الجرائم في سوريا.. ولا نثق بهذا النظام”.

ودعا الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف السورية، روسيا وتركيا، إلى “القيام بدورهما وحماية الشعب السوري”.