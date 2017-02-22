تشكيل أول لجنة لشابات الأعمال بمركز سيدات الأعمال بغرفة الطائف

صراحة – الطائف : أقر مجلس إدارة غرفة الطائف تشكيل أول لجنة لشابات الأعمال بمركز سيدات الأعمال بالغرفة, التي تستهدف بأعمالها شابات الأعمال ومالكات المشاريع التجارية, تحت شعار: “تأهيل، دعم، تمكين”.

وأوضحت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الطائف منى الزهراني أن رؤية اللجنة تكمن في أن يكون مركز تواصل وجهة متكاملة لتأهيل ودعم شابات الأعمال من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة وخلق بيئة محفزة تساعدهم على الانطلاقة و الاستمرار, والمنصة الرائدة في تمكين شابات الأعمال في محافظة الطائُف.

وبينت أن اللجنة تهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال نشر التوعية ونقل الفعاليات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي و عقد اللقاءات المختصة بريادة الأعمال, إلى جانب المساهمة في خلق بيئة تحفيزية لشابات الأعمال من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح و عقد البرامج التدريبية وورش العمل لتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتساعدهم على الانطلاقة والاستمرار , إضافة إلى المساهمة في دعم مشاريع شابات الأعمال الناشئة و القائمة منها من خلال إبراز مشاريعهم عبر اللقاءات والمعارض و عقد اجتماعات دورية لمناقشة أهم القضايا وطرق التغلب على التحديات ومناقشة قرارات الجهات الحكومية ذات التأثير المباشر على أعمال شابات الأعمال وعقد ورش العمل واللقاءات التخصصية بحسب الاحتياج, والمساهمة في تنمية المشاريع التجارية لشابات الأعمال عبر تنظيم زيارات للشركات والمؤسسات الناجحة للاستفادة من الكفاءات ومعرفة أفضل الممارسات والإجراءات وتبادل الخبرات وتقوية الروابط التجارية.

وفي ذات السياق خرج أول اجتماع للجنة شابات الأعمال أمس بالتصويت لاختيار منال محمد الزهراني رئيسة للجنة وتهاني الغامدي وأمل الجهني نائبتين.