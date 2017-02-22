نزوح مئات المدنيين من غرب الموصل

صراحة – وكالات : نزح بضع مئات من المدنيين من أطراف الجانب الغربي من مدينة الموصل، في أول تقرير يصدر عن فرار السكان، منذ بدء الحملة التي تشنها القوات العراقية لتحرير ما تبقى من المدينة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن قوات الشرطة الاتحادية العراقية نقلت نحو 200 من النساء والأطفال في حافلات الأربعاء 22 فبراير/شباط، إلى بلدة حمام العليل ( 20 كم جنوبي الموصل) حيث أقيمت مخيمات.

وأشار النازحون إلى أنهم هربوا من القصف العنيف على قريتين، تقعان تحت سيطرة تنظيم “داعش”، قرب مطار الموصل الذي أصبح الآن في مرمى النيران العراقية وقد يصبح قاعدة دعم للتوغل في المدينة.

وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، قد يضطر نحو 400 ألف مدني إلى النزوح بسبب الهجوم في حين يعاني سكان غرب الموصل (الساحل الأيمن) من نقص الغذاء والوقود، علما أنه يضم مركز المدينة القديمة بأسواقها العتيقة إضافة إلى المباني الحكومية الإدارية.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان دعا التحالف الدولي، إلى أن يكون أكثر حذرا في معركة تحرير الساحل الأيمن، وأن يُجنب المدنيين آثار القصف الذي يستهدف فيه تنظيم “داعش”.

ووثق التقرير الأخير للمرصد في الـ28 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي كانت مصادره فرق طبية وإغاثية ومدنيين في الموصل، إن 1428 مدنيا قتلوا خلال شهر واحد من العشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2016 .