البحث العلمي بجامعة سطام تعلن فتح باب استقبال المقترحات البحثية

صراحة – الرياض : فتحت عمادة البحث العلمي بجامعة الأمير سطّام بن عبدالعزيز باب القبول للمقترحات البحثية في المجالات الآتية :

1. برنامج دعم البحوث التخصصيّة.

2. برنامج دعم الأبحاث بشراكة عالمية

3. – برنامج دعم المجموعات البحثية

برنامج دعم البحوث المجتمعية (حسب الأولويات المحددة ) :

· موضوعات متعلقة بشبهات التطرف الفكري.

· موضوعات متعلقة بأثر التطرف الفكري على سلامة المجتمع.

· موضوعات متعلقة بدراسة الكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.

· موضوعات متعلقة بدور الجامعات في تأهيل خريجين منافسين بسوق العمل.

· موضوعات متعلقة بالمخدرات.

· موضوعات متعلقة بالجامعات ودورها في التحول الوطني.

· موضوعات المتعلقة بالمجتمع المحلي بمنطقة الخرج.

وسوف تمتد فترة القبول من يوم الأحد الموافق 29\5\1438هـ – 26\2\2017م إلى يوم الأحد الموافق 13\6\1438 هـ – 3/12 /20177 م

من جانبه أكد عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور غالب النهدي أن ذلك يأتي ضمن برامج العمادة المقدمة للفترة القادمة؛ حيث بادرت العمادة إلى تطوير برامجها البحثية، ومواكبة حاجة المجتمع لتعزيز الأمن الفكري؛ بهدف إنتاج أبحاث جادة تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة وتسهم بشكل إيجابي في حل العديد من المشكلات المجتمعية.