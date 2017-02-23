تعليم البكيرية يطرح عددًا من البرامج التدريبية

صراحة – البكيرية : أصدر قسم التخطيط والتطوير الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف الإدارية للفصل الدراسي الثاني ، وفي بادرة مميزة من القسم استهدفت الخطة التدريبة خلال هذا الفصل الدراسي مدارس وروضات قطاع الفويلق بالإضافة لأقسام الإدارة النسائية والمدارس والروضات في قطاع البكيرية .

وأشارت مشرفة التخطيط والتطوير الأستاذة حصة بنت صالح العقيلي أن الهدف من إقامة البرامج التدريبية في قطاع الفويلق هو تدريب وتأهيل أكبر شريحة من الموظفات الإداريات وتسهيل التحاقهن بالبرامج التدريبية خصوصاً وأن القطاع يضم ١٧ منشأة تعليمية تضم العديد من المدارس والروضات والتي بلاشك ستستفيد من طرح مثل هذه البرامج في التنمية المهنية للموظفات الإداريات مما سينعكس أثره إيجابا بإذن الله على الارتقاء بمخرجات العمل وتجويدها .

لجدير بالذكر أن البرامج المطروحة تنوعت مابين برامج السلوك الوظيفي وبرامج تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج التنمية الذاتية والتسجيل بها عبر هذا الرابط:

‏https://goo.gl/LwZG8F