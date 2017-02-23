استطلاع يظهر تقدم لوبان فى الانتخابات الفرنسية

صراحة – وكالات : أظهر استطلاع أجرته بي.في.ايه سيلزفورس ونشر يوم الخميس أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان عززت تقدمها فيما يتعلق بالأصوات التي ستحصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية رغم إنه لا يزال ينظر إليها على أنها ستخسر بهامش عريض في جولة الإعادة.

وأوضح الاستطلاع أن زعيمة الجبهة الوطنية ستحصل على 27.5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي ستجرى في 23 أبريل نيسان بزيادة 2.5 نقطة في المئة عن المرة الأخيرة التي أجري فيها الاستطلاع في الرابع من فبراير شباط.

وأشار الاستطلاع إلى أن ايمانويل ماكرون المرشح المستقل والمنتمي لتيار الوسط سيحل ثانيا في الجولة الأولى وسيحصل على 21 في المئة من الأصوات بانخفاض نقطة مئوية يليه المرشح المحافظ فرانسو فيون وسيحصل على 19 في المئة بانخفاض نقطة مئوية أيضا.

وبالنسبة لجولة الإعادة المقررة في السابع من مايو أيار أظهر الاستطلاع أن ماكرون سيتفوق على لوبان بنسبة 61 في المئة من الأصوات مقابل 39 في المئة في حين أن فيون في حالة وصوله للإعادة سيفوز على لوبان بنسبة 55 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة.