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23 فبراير, 2017   2760

نجاح عملية معقدة لمصاب في حادث مروري في مستشفى عرعر المركزي

مستشفى-عرعر-المركزي

صراحة – عرعر : أجرى فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري حيث أستقبل المستشفى مريض عظام محول من مستشفى القريات العام إثر حادث مروري وكان يعاني من  كسر مفتت بالثلث العلوي لعظمتي الساق ممتد إلى سطح مفصل الركبة اليمنى , وبعد معاينة  المريض وعمل الفحوصات الطبية والإشعاعية اللازمة تقرر إدخاله قسم العمليات وتم إجراء عملية تثبيت الكسر بواسطة شريحة تشريحية ذاتية الغلق لأعلى عظمة الساق ، بالرغم من صعوبة الكسر إلا أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد حيث إستغرقت قرابة الساعتين  ، والمريض  الآن حالته مستقرة بفضل من الله .

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