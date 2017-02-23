ماليزيا تطالب الإنتربول بإصدار مذكرات لاعتقال 4 كوريين شماليين في جريمة المطار

صراحة – وكالات : قال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر يوم الخميس إن ماليزيا طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرات لاعتقال أربعة كوريين شماليين مشتبه بهم في قتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي.

كان كيم جونج نام قد لقي حتفه في المطار الرئيسي في كوالالمبور الأسبوع الماضي في واقعة يقول مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون إنها جريمة اغتيال نفذها عملاء لكوريا الشمالية.

وقال خالد أيضا إن الشرطة أرسلت طلبا رسميا لسفارة كوريا الشمالية في ماليزيا لاستجواب السكرتير الثاني للسفارة ومسوؤل من الخطوط الجوية الكورية الشمالية.