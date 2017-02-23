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23 فبراير, 2017   3151

حالة الطقس: انخفاض في درجات الحرارة و الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية

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صراحة-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية و الغربية, وكذلك على الوسطى والشرقية للمملكة, فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية لمنطقتي الرياض والحدود الشمالية كذلك على مرتفعات جازان ،عسير والباحة, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي. وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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