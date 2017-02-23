“توافق” يحصد جائزة الابتكار في مجال تمكين توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة

صراحة-الرياض:حصل برنامج “توافق” لتمكين توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على جائزة الابتكار2017 في مجال سياسات التوظيف والعمل، وبرامج التدريب والتعليم المهني، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر “Zero project 2017″، الذي يقام خلال الفترة 22 – 24 فبراير 2017 في مقر مكتب الأمم المتحدة بفيينا، بعد أن تم ترشيح “توافق” من بين عشرين برنامجاً في التصفية النهائية على مستوى العالم.

وتخضع الجائزة التي تستهدف تطبيق مبدأ الشمولية في توظيف وتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لضوابط ومعايير محددة من قبل لجنة مكونة من 1,000 خبير عالمي من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من غير المعاقين، والتي تشمل معايير الابتكار، ومدى التأثير، وحجم البرنامج الذي قامت بترشيحه.

وأشرف على تسليم الجائزة كل من مؤسس الجائزة مارتن إسيل، والشريك المؤسس للجائزة ومؤسس مجلس الاقتصاد العالمي جايكوب فون.

وتسلمت الجائزة المشرف العام على برنامج توافق الدكتورة مرفت طاشكندي، إلى جانب مدير برنامج “توافق” بصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتورة هايدي العسكري.

وأشاد القائمون على الجائزة ببرنامج “توافق” في حفل التكريم للمؤتمر، وبحضور ما يزيد على 500 خبير من أكثر من 70 دولة، من أجل مناقشة الحلول والسياسات المبتكرة، وأفضل الممارسات في مجال دعم التوظيف والعمل اللائق، وتوفير برامج التدريب والتأهيل لهذه الفئة.

يذكر أن منظمة الجائزة قامت بإدراج برنامج “توافق” في تقريرها السنوي لعام 2017 على الرابط التالي: www.zeroproject.org.