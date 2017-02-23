كأس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته السادسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – التعاون
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – الخليج
الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الفتح
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – النصر
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً