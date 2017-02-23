كأس فيصل: أربع مباريات ضمن الجولة السادسة عشر

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته السادسة عشر تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – التعاون

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – الخليج

الملعب: ملعب نادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الفتح

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – النصر

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الخميس 23 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً