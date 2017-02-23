“الصحة” والطيران المدني يجتمعان لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ

صراحة-الرياض:ناقشت لجنة متخصصة من وزارة الصحة وآخرون من هيئة الطيران المدني الخميس الماضي اجتماعاً في المنطقة الشرقية عدداً من الموضوعات الهامة بين الجانبين ، تتمثل في التنسيق المشترك لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام والتي قد تشكل خطراً على الصحة العامة .

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مطلق بن محمد الجلعود أن مثل هذه اللقاءات تأتي لتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين والتي تنعكس إيجاباً على أداء وفعالية مركز المراقبة الصحية التابع لصحة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي من خلال وضع خطط الطوارئ والتدريب عليها لتؤدي عملها بفعالية عالية وقت الحاجة ، مشيراً إلى أن مركز المراقبة الصحية بمطار الملك فهد الدولي يقوم بمهام وقائية من خلال فحص المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة ، ومواجهة المخاطر الصحية العامة والتصدي لها وذلك وفقاً للوائح الصحية الدولية المعتمدة في العام 2005م وغيرها من المهام الاسعافية المساندة في بعض الحالات ، إضافة إلى أعمال الإصحاح البيئي للمطار من خلال مراقبة مصادر المياه ومحلات تداول الأغذية ونواقل المرض .