محاضرات توعوية بمساجد محافظة خليص

صراحة-واس:ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلاّ في إدارة الدعوة والإرشاد خلال الفترة من 11 /6 – 10 / 8 / 1438هـ, عدداً من المحاضرات التوعوية في مساجد وجوامع محافظة خليص .

وأبان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالفرع سمير خيري, أن أولى هذه المحاضرات تقام يوم الجمعة 11 /6 بعد صلاة العشاء بمسجد التركستاني في حي الدف ويلقيه عبدالله المزروعي بعنوان “النبي القدوة”, ويستمر إلى 9 /8 , كما تعاد المحاضرة يوم السبت 12 /6 هـ, بجامع الفاروق بعد صلاة العشاء وتستمر حتى يوم 21 /6 /1438هـ .

فيما تقام يوم الاثنين 21 /6 /1438هـ بجامع الجفالي في حي الدف بعد صلاة العشاء, محاضرة بعنوان “كيف نكون قدوة” ويلقيه عبدالله المزروعي