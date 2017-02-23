وزير العمل والتنمية الاجتماعية يلتقي سفير المملكة لدى أوغندا والكونغو وجنوب السودان

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم (الخميس)، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا، وسفير غير مقيم لدى كل من جمهورية الكونغو، وجمهورية جنوب السودان الدكتور عبدالله القحطاني.

وقد هنأ معالي الدكتور علي الغفيص سعادة السفير الدكتور عبدالله القحطاني بمناسبة تعيينه سفيراً لدى أوغندا والكونغو وجنوب السودان، متمنياً له التوفيق في مهامه وأعماله المستقبلية.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بين المملكة وأوغندا، والكونغو، وجنوب السودان.

حضر اللقاء معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وسعادة وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية الأستاذ زياد بن إبراهيم الصايغ، وسعادة وكيل الوزارة لخدمة العملاء الأستاذ عدنان النعيم، وعدد من المسؤولين بالوزارة.