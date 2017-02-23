“يسّر” يشارك في المؤتمر السعودي للصحة الإلكترونية

صراحة-الرياض:شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في المؤتمر السعودي السادس للصحة الإلكترونية, تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية العلمية السعودية للمعلوماتية الصحية، بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وذلك بمقر الجامعة مؤخراً.

وجاءت هذه المشاركة من خلال عرض مرئي قدمه نائب المدير العام لقطاع التقنية والتشغيل المهندس هادي بن علي معشي, تناول نبذة عن الحكومة الإلكترونية في رؤية المملكة 2030, موضحا أن الرؤية تنص على رفع ترتيب المملكة إلى المراتب الخمس الأولى عالمياً بحلول العام 2030م، ونبذة عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع تقنية المعلومات في برنامج (التحول الوطني 2020) وسبل تحقيقها, إضافة إلى شرح للسحابة الحكومية الإلكترونية ودورها في تحسين تكامل الأنظمة، وتقديم نبذة عن الحكومة الذكية ومكوناتها، وصولاً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي في مشروعات تقنية المعلومات وإيقاف الهدر عبر استخدام حلول بديلة في تقنية المعلومات.

كما قدم مدير الإدارة العامة لهندسة البرمجيات المهندس مطرف السهلي, عرضاً مرئياً عن البيانات الضخمة (Big Data) تضمن أمثلة لاستخداماتها في القطاع الصحي بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام، واستعراض لنظام الملف الإلكتروني الطبي وطريقة تبادل بيانات السجلات الطبية بين أكبر المستشفيات الحكومية التخصصية، فضلاً عن استعراض مبادرة البيانات الضخمة ضمن رؤية 2030وبرنامج التحول الوطني2020.

وتأتي مشاركة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر), انطلاقاً من دوره في تحفيز وتمكين جميع القطاعات الحكومية في المملكة على تبني أحدث التقنيات وتسخيرها ضمن مسيرة التعاملات الإلكترونية الحكومية، وحثها على تقديم خدمات أفضل وأيسر للمستفيدين كافة، وبالأخص القطاع الصحي كونه أحد القطاعات الحيوية التي تخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع.