الأرصاد تُغرّم وتُغلق منشآت مُخالفة للمعايير البيئية بجازان

صراحة-جدة:غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاث منشآت , مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة , وكذا إغلاق خمسة مصانع خالفت الاشتراطات والمقاييس البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

وأكد مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد مدخلي ، استمرار التفتيش بفرع الهيئة على المصانع والمنشآت , في إطار الحملة التي تقوم بها الهيئة بجميع المناطق على المنشآت والمصانع لتصحيح وضعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات البيئية التي تُسهم في خلو المنشأة من أي أضرار بيئية .