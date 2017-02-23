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23 فبراير, 2017   2944

الأرصاد تُغرّم وتُغلق منشآت مُخالفة للمعايير البيئية بجازان

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صراحة-جدة:غرّمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثلاث منشآت , مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة , وكذا إغلاق خمسة مصانع خالفت الاشتراطات والمقاييس البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
وأكد مدير فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة جازان أحمد مدخلي ، استمرار التفتيش بفرع الهيئة على المصانع والمنشآت , في إطار الحملة التي تقوم بها الهيئة بجميع المناطق على المنشآت والمصانع لتصحيح وضعها وإلزامها بتطبيق الاشتراطات البيئية التي تُسهم في خلو المنشأة من أي أضرار بيئية .

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