أمانة تبوك تنفذ جسورا للمشاة وتطرح العديد من الاستثمار

صراحة-تبوك:أكد أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم أن الأمانة عملت على تحديد مواقع (11)جسرا للمشاة في مدينة تبوك بعد دراسة قامت بها الأمانة بالتعاون مع إدارة مرور منطقة تبوك والقطاعات الخدمية الأخرى بالمنطقة وتم تسليم مواقعها للمقاولين لتنفيذها منها (5)جسور جاهزة للتركيب وعمل القواعد لها بعد تصميمها في المصانع المتخصصة ليتم تركيبها على خطوات وبأشكال جمالية روعي فيها العوامل الطبيعية وحمولة كل جسر البالغ تكلفة كل جسر (5)ملايين ريال.

وأشار أمين المنطقة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى قيام الأمانة بتطوير الطرق الرئيسية التي تقع في نطاقها العديد من المواقع الاستثمارية ومنها طريق الملك فيصل (كورنيش تبوك)وطريق الملك خالد ليصل إجمالي عدد المواقع الاستثمارية على هاذين الطريقان(15)موقع استثماري .

وأضاف أن أمانة تبوك قامت بترسية هذه المواقع الاستثمارية على القطاع الخاص بقيمة استثمارية سنوية تصل إلى (15)مليون ريال ،مشيراً إلى أن طموح الأمانة أن تصل الاستثمارات المتنوعة والجاذبة بالمنطقة من خلال أمانة المنطقة والبلديات التابعة إلى أكثر من(500)مليون ريال.

وحول المشاريع التابعة لأمانة تبوك والبلديات في محافظات الوجه وضباء وأملج وحقل وتيماء والبدع التي تم تنفيذها أكد أمين تبوك أن المنطقة شهدته خلال السنوات الماضية تنفيذ مشاريع خاصة بالأمانة والبلديات التابعة بقيمة(4500)مليون ريال وجاري تنفيذ مشاريع أخرى بقيمة(2500) مليون ريال ليصل إجمالي قيمة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها(7000)مليون ريال خاصة مشاريع السفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول وتصريف الأمطار والجسور والأنفاق والحدائق والمتنزهات والتطوير والتحسين والتجميل والمخططات العمرانية والاستثمار.