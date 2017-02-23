الأحوال المدنية تقدم خدماتها للنساء في الحناكية وحوطة بني تميم

صراحة-الرياض:أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن زيارة الوحدة المتنقلة لمحافظتي الحناكية وحوطة بني تميم، إذ ستقدم جميع خدمات السجل المدني للمواطنات من إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات.

وأوضح مدير عام إدارة الخدمات المتنقلة عبدالعزيز بن محمد الناصر أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 29 /5 /1438 هـ في مكاتب الأحوال المدنية بالمحافظتين، وقال: “على المواطنات التقدم بطلب إصدار الهوية الوطنية في المكاتب المخصصة للرجال عن طريق أولياء أمورهن، ومن ثم سيتم الاتصال بهن وتحديد الموعد مناسب، علماً بأنه سيبدأ العمل على إنهاء الإجراءات يوم الأحد الموافق 13 /6 /1438هـ”.

وبين أن الوحدة المتنقلة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية وتقدم جميع خدمات السجل المدني، ومن أهدافها زيارة المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية لخدمة المواطنين لحين افتتاح مكتب بها.”

يذكر أن الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية قدّمت خدماتها خلال الفترة القريبة الماضية في محافظات الحريق وخيبر وفرسان.