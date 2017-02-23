الشؤون الإسلامية تنظم دورة لمراقبي ومشرفي المساجد والصيانة في الباحة

صراحة-الباحة:ينظم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة دورة لمراقبي المساجد والصيانة ومن يتصل بهم من رؤساء ومشرفين لمدة (3) أيام , وذلك ضمن عدد من الدورات التي تقام في فروع الوزارة وإداراتها في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر جمادى الأولى بمحاضرة شرعية بعنوان : (مسائل مهمة في فقه الصلاة والأذان) يلقيها فيصل بن سعود العنزي مدير مركز الدعوة في الرياض, ثم محاضرة إدارية بعنوان (مراقبة المساجد وإعداد التقارير) يلقيها إبراهيم بن عبدالعزيز السريع رئيس قسم المراقبين في وكالة المساجد.

وفي صباح يوم الثلاثاء غرة شهر جمادى الآخرة يلقي فيصل بن سعود العنزي محاضرة شرعية بعنوان : (عمل مراقبي المساجد وتعلقه بالشعيرة العظمى في الإسلام) , ثم محاضرة إدارية بعنوان: (التعامل مع منسوبي المساجد وفق اللوائح والأنظمة) يلقيها محمد بن إبراهيم الرصيص مندوب الإدارة العامة للمتابعة, ثم يلقى الشيخ صالح بن خليفة الكليب رئيس وحدة البرامج المتخصصة للمكاتب التعاونية محاضرة مهارية بعنوان: (فن التعامل مع مشكلات المسجد).

ويختتم البرنامج يوم الأربعاء الثاني من شهر جمادى الآخرة بمحاضرة بعنوان: (فن التعامل مع مشكلات المسجد) يلقيها صالح الكليب, ثم ورشة عمل بعنوان: (مسؤولية المراقبين -الواقع والمأمول) يشارك فيها كل من مدير شؤون الموظفين بفرع الوزارة بمنطقة الباحة يحيى عاشور أحمد، ورئيس قسم المراقبين بالوكالة مندوب الإدارة العامة للمتابعة.

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء الدكتور فهد بن سليمان الخليفة أن هذه البرامج تأتي بتوجيه ومتابعة من معالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري , الذي يحرص على خدمة بيوت الله والعناية بها وبمنسوبيها, وتطوير العمل، ورفع مستوى التنافس بين المراقبين, وتعزيز روح التواصل بين منسوبي المساجد والمراقبين, ما يسهم ــ بإذن الله تعالى ـــ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمساجد ومنسوبيها الذي هو من صميم عمل هذه الوزارة.