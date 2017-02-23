وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط

صراحة-الرياض:استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الخميس معالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط توبياس الوود والوفد المرافق له

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وسعادة السفير الدكتور عادل مرداد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، وسعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

وحضر الاستقبال من الجانب البريطاني سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس والوفد المرافق لوزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط.