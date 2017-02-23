وزير الخارجية يستقبل مدير المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل

صراحة – محمد المحسن : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم مدير المعهد الملكي للعلاقات الدولية ببروكسل السفير مارك اوت ويرافقه سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة غيرت كريل.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجالات التعاون بين المملكة والمعهد؛ إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية المكلف للشؤون الدولية المتخصصة الدكتور يوسف السعدون، ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.