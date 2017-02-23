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23 فبراير, 2017   3381

شرطة الرياض تلقي القبض على سعوديين تخصصا في سرقة المركبات

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صراحة – فيصل القحطاني : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار الخطط الموضوعة لمكافحة جرائم سرقة المركبات , فقد توفرت معلومات لدى قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقه تفيد عن قيام شخصين (سعوديي الجنسيه / في العقد الرابع ) بسرقة المركبات من مدينة الرياض ونقلها الى خارج المنطقه.

عليه فقد عملت القوة على تحليل المعلومات المتاحه و تتبعها و عملت على وضع الخطة الامنية المناسبة و زرع المصادر السرية , و اسفرت الجهود الميدانية – بفضل الله – عن ضبطهما متلبسين في كمين محكم في احدى محافظات المنطقة اثناء متابعتهما من قبل الفرق السرية وهما برفقة ( سطحة / مستأجرة ) تقل مركبة مسروقة , وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بما نسب اليهما .

جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما في القضايا المقيده ضد مجهول وإيقاف قائد مركبة النقل لمخالفته نظام النقل و تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص

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