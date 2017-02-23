وزير التعليم يجدد تكليف العماري مساعداً لمدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية “بنين”

صراحة – محمد المحسن : صدر اليوم قرار معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بالتمديد للأستاذ يحيى بن صالح العماري مساعداً لمدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية “بنين” حتى 20/9/1439هـ.

وأعرب الأستاذ يحى بن صالح العماري مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية “بنين” عن اعتزازه بثقة معالي وزير التعليم وسعادة مدير عام التعليم بمنطقة حائل، داعيا الله التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته، وأكد أن ذلك حافزاً للمزيد من العمل وبذل الجهد لخدمة الدين والوطن.

والأسرة التعليمية في منطقة حائل تبارك وتهنئ للأستاذ يحى بن صالح العماري تمديد تكليفه مساعداً لمدير عام التعليم بمنطقة حائل للشؤون التعليمية “بنين” هذه الثقة من معالي وزير التعليم وسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة حائل وتتمنى له التوفيق والنجاح بتحقيق مزيدا من النجاحات التعليمية لصالح تعليم المنطقة.