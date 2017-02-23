بلدية الجبيل تضخ أكثر من 2مليون متر مكعب من مياه الأمطار

صراحة – خالد الحسين : تواصل بلدية محافظة الجبيل جهودها واستعداداتها لتنظيف تجمعات المياه بعد هطول مياه الأمطار، والتي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأنه تم التعامل و متابعة عملية تصريف مياه الأمطار للمناطق والأحياء المخدومة من خلال شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار التي هطلت على محافظة الجبيل خلال الأيام السابقة، وذلك من خلال تشغيل 4 محطات تصريف مياه الأمطار حيث نتج بذلك ضخ 2مليون و100 الف متر مكعب من مياه الأمطار الى مياه الخليج عن طريق خطوط الطرد .

مؤكداً جاهزية البلدية للتعامل مع مناطق تجمع مياه الأمطار بشكل فوري ومن خلال تواجد فرق متابعة الشبكات المجهزة بالمعدات وذلك بمشاركة 123 فرداً موزعين على 6 فرق ومزودين بالمعدات اللازمة بعدد 140 معدة ومنها 70 وايت و50 مكينة و5 شياول و 15 سيارة لإشراف ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة إضافة إلى طاقم مكون من 80 فرد مخصص لمواجهة الأمطار.

ونوه الدويش بأن البلدية تعمل وفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الدائمة والمتابعة المستمرة على شبكات ومحطات مشروع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة ومنها إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجبيل .

كما بين رئيس البلدية بأن قسم النظافة يقوم بردم التجمعات المائية ورشها للقضاء على القوارض والحشرات حفاظاً على الصحة العامة .