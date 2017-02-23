أكثر من 17 مليون ريال مساعدات جمعية البر بعنيزة

صراحة – نواف العايد : تجاوزت مساعدات جمعية البر بعنيزة للعام 1437-1438هـ الموازية للفترة 2016م أكثر من 17 مليون وخمسمئة ألف قدمت لأكثر من ثلاثة آلاف مستفيد من الجمعية.

وأوضح أمين مجلس الإدارة الأستاذ خالد الدعيجي أن الجمعية تقدم ما نسبته 62 بالمئة من حجم مساعدات كافة الجمعيات بعنيزة، حيث يقدر إجمالي مساعدات الجمعيات الخيرية بعنيزة بمبلغ 28 مليون ريال ، وأشار إلى أن الجمعية تحمل على عاتقها رعاية أكثر من ألف ومئة أسرة محتاجة لعنيزة تسعى لتحقيق متطلبات العيش بكرامة واستقرار

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته الجمعية مساء أمس الأربعاء في قاعة الأستاذ محمد بن صالح العمير يرحمه الله في المقر الجمعية

بدوره أبان مدير الجمعية الأستاذ خالد الحميدي أن الجمعية تسعى لتأمين كافة احتياجات المستفيدين لديها من خلال التوصل مع الداعمين والموسرين والجهات المانحة مشيرا إلى أن الجمعية تراعي في تقديم المساعدة تحري الدقة من خلال بحث ودارسة الحالة التي يحتاجها قبل تقديم المساعدة.

وأوضح الحميدي أن الجمعية تنفذ سبع برامج رئيسية تحتوي على أكثر من عشرين برنامجا فرعيا موجه لخدمة المستفيدين، وهي برنامج إسكان والذي يقدم خدمة المساهمة في شراء وترميم وصيانة وسداد الأجرة المنازل، وبرنامج تفريج كربه ويتم تقديم خدمات تخفيف أثر الحوادث وسداد فاتورة كهرباء ومساعدة الإيواء المؤقت والمساعدة في التجهيزات المنزلية ومساعدة عابري السبيل والعلاج سداد فواتير الخدمات والمساعدة على توفير وسيلة نقل،وفي برنامج كفالة أسرة يتم تقديم الأجهزة المنزلية والمساعدة العينية والمساعدة الغذائية الشهرية والمساعدة النقدية الشهرية ، وفي برنامج مواسم الخير يتم تقديم لهم السلة الرمضانية وكسوة العيد، كما يقدم لهم كسوة الشتاء، وتكفل الجمعية الأيتام واليتيمات، وتساعد الشباب على الزواج.

بدورهم شكر الإعلاميون الجمعية على الدعوة وأوضح الأستاذ عبدالعزيز الخشيبان أن الجمعية تعد رائدة في العمل الخيري في مجال المساعدات وهي على تواصل مع الإعلام في حين ثمن الأستاذ صالح الجهني للجمعية جهودها في مجال العمل الخيري وتمنى مزيدا من التواصل مع الإعلاميين ، بدوره أثنى الأستاذ خالد الروقي على عمل العلاقات العامة والإعلام في الجمعية مؤكدا أنه يسير وفق خطة واضحة لهم ومتميزة.