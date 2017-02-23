أكبر طقم ذهب في العالم يودع زوار مهرجان “هيا جدة”

صراحة – محمد المحسن : تعيش عروس البحر الأحمر 48 ساعة استثنائية في تاريخها بداية من يوم غد ـ الجمعة ـ وتشهد زخماً كبيراً في جميع أحيائها ومراكزها التجارية ومنتجعاتها السياحية بالتواكب مع الحفل الختامي للنسخة الخامسة لمهرجان السياحية والتسوق ” هيا جدة”، حيث تستقبل أكبر طقم ذهب في العالم، وتنثر على زوراها ومرتاديها أكثر من 100 هدية، بينها منحة دراسية كاملة وسياراتين وطقم ألماس بـ60 ألف ريال في وداع الحدث الأبرز الذي استمر على مدار شهر كامل.

وكشف الأمين العام لغرفة جدة حسن بن ابراهيم دحلان عن جائزة غير مسبوقة تمثل سابقة فريدة على صعيد المهرجانات بالسعودية ومنطقة الشرق الأوسط.. حيث يهدي (هيا جدة) رواده من سكان وضيوف العروس منحة دراسية كاملة مقدمة من جامعة جدة العالمية.. في حين سيتم تدشين أكبر طقم ذهب في العالم تقدمه شركة طيبة للذهب والمجوهرات اليوم ـ الجمعة ـ في السلام مول بالتواكب مع السحب الثاني عشر الذي يشهد السحب على سيارة فاخرة وعدد كبير من الهدايا المتنوعة.

وأشار أن زوار وسكان العروس سيكونون على موعد مع الفرح والبهجة في الحفل الختامي للمهرجان الذي سيقام غدا السبت بالقرب من شاطئ جدة بالردسي موس، حيث سيبدأ الحفل بعرض أكبر طقم ذهب في العالم، وبعدها يتم السحب على سيارة جيب جيلي إم جراند سبورت الفاخرة مقدمة من شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه، كما سيتم السحب على طقم ألماس تتراوح قيمته 60.000 ستون الف ريال مقدم من مجموعة بن غاميه، ثم الجائزة الكبيرة والاستثنائية الممثلة في منحة دراسية كاملة مقدمة من كلية جدة العالمية، علاوة على عشرات الجوائز الأخرى المتنوعة ما بين أطقم ذهبية وليالي مجانية بفندق الدار البيضاء وبطاقات عضوية في نوادي صحية ودورات تعليم لغة انجليزية وقسائم شرائية لمطاعم ومراكز تجارية.

وأكد الأمين العام لغرفة جدة أنها المرة الأولى في تاريخ المهرجان الذي أنطلق قبل 6 أعوام الذي يشهد هذا الحشد الكبير من الجوائز خلال يومين فقط، لافتاً إلى أن المفاجأة الكبيرة تتمثل في المنحة الدراسية التي تمثل نوعية جديدة من الجوائز تواكب التوجه الحضاري لعروس البحر الأحمر وتبعث برسالة على أهمية التدريب والعلم في بناء وطن يرتكز على رؤية مشرقة.

وأشار دحلان إلى القيمة التي يمثلها استعراض أكبر طقم ذهب في العالم والذي يجري تدشينه من جديد بعد الكثير من التعديلات والتحسينات التي أجريت عليه، حيث سيزور في الفترة المقبلة عدد من المدن والعواصم العالمية، استعداداً للدخول في موسوعة جينيس الدولية، بعد أن صاغته مجموعة من الأيادي السعودية المبدعة واستمر العمل فيه فترة طويلة، حيث يحتوي على عقد وسوار وخاتم وأقراط، بحجم هائل يفوق طول الإنسان الطبيعي، ويزن 33 كجم و333 جراما، وهو بتصميم وإنتاج سعودي خالص.

ولفت إلى أن الطاقم الذي سيعرض جاء طبق الأصل لطقم ذهب بالحجم الطبيعي مصنوع من الذهب الخالص عيار 21، بالإضافة إلى قطع الزركون التي تضفي إليه بريقا يخطف الأنظار، وأكدت الشركة المصنعة أنه تكلف ما يقاب من 6 ملايين ريال، ويهدف إلى تحقيق الريادة السعودية في مجال الذهب والمجوهرات حيث سيصبح أحد نوادر العالم، ومسجل باسم مدينة جدة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث يتوقع أن يراه العالم أجمع، وعمل أكثر من 100 موظف من الإداريين والعمال والمصممين، على الطقم الذي استغرق العمل به 6 أشهر، علاوة على فترة مماثلة لتصنيع القطعة العملاقة التي صممت كل قطعة منها على حدة، ونجح الفرق في اخراجه بشكل مبهر ومشرف للانتاج السعودي في الذهب والمجوهرات.

وشدد أمين عام غرفة جدة على النجاح الكبير الذي شهدته الفعاليات على مدار شهر كامل استقبلت خلاله جدة ما يزيد عن مليوني سائح ومصطاف، ووصلت درجة الإشغال الفندقي إلى ذروتها في وجود ما يقارب من (151) فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية، ووسط حشد كبير من التخفيضات والسحوبات في (11) مول تجاري و(5000) محل تجاري وما يقارب من (70) مدينة ترفيهية شاركت في المهرجان وقدمت خدمات منوعة لزوار وسكان العروس بداية من 26 يناير الماضي.