STC تستعرض دورها في دعم رؤية 2030 وتجربتها 5G بالمؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة

صراحة – نواف العايد : تشارك مجموعة الاتصالات السعوديةSTC في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) ببرشلونة خلال الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس من العام الحالي، وذلك كراعٍ ذهبي للمؤتمر الذي يُعد من أهم التظاهرات الدولية التي تحتضن صناع القرار وخبراء التقنيات الاتصالية الأكبر من نوعها في العالم.

وأكد الاستاذ/ أمجد بن عصام شاكر مدير عام الشئون الاعلامية بالاتصالات السعودية ان مشاركة STC بالمؤتمر تأتي تأكيدا على حضورها العالمي في المحافل الدولية كأكبر شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون حضورها وتمثيلها للمملكة من خلال معرض متكامل تستعرض من خلاله دورها في التحول الرقمي واستراتيجيتها الداعمة لرؤية المملكة 2030 ودعم القطاعات الحكومية والخاصة بهذا المجال، خصوصا ان الاتصالات السعودية ومن خلال هذا المؤتمر ستوقع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركائها من الشركات العالمية الرائدة لتحديث شبكاتها بتقنية الجيل الخامس 5G ، لتكون بذلك STC الشركة الأولى التي تستخدم هذه التقنية، بعد اعلانها مؤخرا نجاح تجاربها بهذا المجال.

واضاف شاكر ان رعاية مجموعة الاتصالات السعودية لهذا المؤتمر تأتي في الوقت نفسه ضمن حرصها على المشاركة والتواصل مع قادة صناعة الاتصالات في العالم من مختلف الدول وكبريات الشركات العالمية، وذلك لرصد ومتابعة المؤثرات في قطاع الاتصالات العالمي، والاستفادة من الحلول التقنية والابتكارية التي تعزز استدامة مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.