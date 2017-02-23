الفضلي يوقّع عقدين لمشروعين بقيمة 770 مليون ريال



صراحة – فيصل القحطاني : أبرم معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عقداً لإنشاء ثلاث محطات تحلية جديدة وعقداً لمشروع نقل المياه لمدينة الخفجي، وتصل القيمة الإجمالية للعقدين إلى 770 مليون ريال.

ويشمل العقد الأول محطة تحلية حقل المرحلة الثالثة، ومحطة تحلية ضباء المرحلة الرابعة إضافة إلى المحطة الرابعة في الوجه. وتصل الطاقة التصميمية لكل محطة إلى 16 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً لكل محطة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 687 مليون ريال وتبلغ مدة تنفيذ المشروع عامين من استلام الموقع.

من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن مكونات المشروع تتضمن نظام التغذية من مياه البحر والرجيع، ومحطة تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي إضافة إلى 12 خزان للمياه بواقع 4 خزانات لكل محطة، يستوعب كل خزان 9 آلاف متر مكعّب، وخطوط نقل مياه من المحطة إلى خزانات التغذية.

وقال المحافظ إن مشروع خطوط نقل المياه الجديد الذي سينقل المياه المحلاة من محطة تحلية الخفجي التي تعمل باستخدام الطاقة الشمسية تأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لاستخدام الطاقة الشمسية في إنتاج المياه المحلاة إلى الخزانات الطرفية بطاقة تصميمية قدرها 60 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً في المرحلة الأولى، وبطول خط أنابيب يصل إلى 11 كم بقيمة إجمالية تتجاوز 82 مليوناً وتبلغ مدة التنفيذ حسب العقد 487 يوماً.

ولفت المحافظ إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة نسب الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل بهدف تعزيز الأمن المائي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مضيفاً أن إنتاج المملكة من المياه المحلاة بلغ أكثر من 6،6 مليون متر مكعب يومياً.