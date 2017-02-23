الخدمة المدنية تنظم ورشتها السادسة لعرض لائحة الأداء الجديدة بالمدينة المنورة

صراحة – نواف العايد : نظمت وزارة الخدمة المدنية اليوم ورشتها التعريفية السادسة للائحة الأداء الجديدة والنماذج التابعة لها وذلك في فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، في القاعة الصغرى بجامعة طيبة .

وفي بداية الورشة رحب مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة المدينة المنورة محمد الرفاعي بالحضور والمشاركين ، مؤكداً أن هذه الورشة تسعى إلى التعريف الشامل بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة والدليل الإرشادي الخاص بها .

وتناولت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، كان الأول منها بعنوان إدارة الأداء بمفهومها الجديد والنماذج الخاصة بها، قدمه مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة علي الضلعان ، تلى ذلك المحور الثاني للورشة الذي تناول شرح لائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة ونماذجها الخاصة قدمه أخصائي الموارد البشرية رائد العلوان، فيما كان المحور الثالث والأخير للورشة الذي جاء بعنوان كيفية تحديد الأهداف وإعداد ميثاق الأداء وقدمه أخصائي الموارد البشرية فهد الدوسري، ثم دارت بعد ذلك جلسات نقاش تخللها طرح الأسئلة من قبل الحضور والإجابة عليها.

يذكر أن الورشة تستهدف مدراء فروع الجهات الحكومية في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة ومسؤولي الموارد البشرية وشؤون الموظفين والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالمناطق والمحافظات التابعة له .