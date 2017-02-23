سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند 7046.17 نقطة

صراحة – فيصل القحطاني : أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضًا 16.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7046.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 197 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 103 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 71 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي, والجزيرة ريت, وصدق, وأسمنت نجران, والرياض ريت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الأهلية, وأمانة للتأمين, وبوبا العربية, والمواساة, وصافولا, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 2.60% .

وكانت أسهم شركات الرياض ريت, والإنماء, ودار الأركان, وصدق, ومسك هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات الرياض ريت, وسابك, والإنماء, وتكافل الراجحي, والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.