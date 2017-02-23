(#24ساعة_توفير) توصي بإغلاق باب الثلاجة بإحكام لتوفير الطاقة

صراحة – محمد المحسن : أوصت حملة (#24ساعة_توفير ) التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( كفاءة ) المواطنين والمقيمين بوضع الثلاجة أو المجمد ( الفريزر ) في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن)؛ لأنه يقلل من استهلاك الكهرباء.

كما أوصت بإغلاق باب الثلاجة بإحكام عند عدم الاستخدام؛ لتوفير الطاقة، وكذلك ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، و (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات ( الفريزرات )، وهو ما يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما نصحت الحملة بعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة مباشرة، وتركه حتى يبرد، وذلك حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.