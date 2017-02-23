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23 فبراير, 2017   2530

بدء أولى جلسات المحادثات السورية في جنيف

مبعوث الأمم المتحدة يتوقع بداية ضعيفة لمفاوضات السلام بشأن سوريا

صراحة – خالد الحسين : بدأت اليوم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أولى جلسات المحادثات السورية ، حيث يجتمع المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا بشكل منفصل مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة نصر الحريري ووفد النظام السوري برئاسة بشار الجعفري كل على حده ، لوضع جدول أعمال الجولة الجديدة من المباحثات والإطار العام لها . وكان دي ميستورا قد أكد عشية إنطلاق المفاوضات أنه لا يتوقع إنفراجة سريعة ولكن الأمم المتحدة تسعي لإعطاء السوريين فرصة جديدة للإنخراط في العملية السياسية والتوصل لحل ينهي الصراع وطالب المتحدث بإسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط بعقد محادثات مباشرة مع وفد النظام ، وأن تكون هذه الجولة جادة وواضحة وتتناول عملية الإنتقال السياسي .

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