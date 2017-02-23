“تعليم ينبع” يرشّح 9 أعمال للمنافسة في مسابقة (رسم)



صراحة – نواف العايد : رشح تعليم ينبع 9 أعمال فنية للمنافسة في مسابقة (رسم) التي تنظمها منظمة الصحة العالمية, وموضوعها ” الاكتئاب “, التي تستهدف طالبات المدارس, تزامناً مع يوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من إبريل.

وأوضحت المشرفة التربوية بقسم نشاط الطالبات هناء الصبحي أن أكثر من 650 طالبة من مدارس التعليم العام بمدارس المحافظة تنافسن للترشّح للمشاركة في المسابقة الدولية, التي تهدف إلى زيادة الوعي بيوم الصحة العالمي، والاهتمام والعناية بالطالبات, وتحفيزهن على المشاركة، وإيصال رسالة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط التي يحرص فيها على توعية الطلاب والطالبات بهذا المرض.

وبينت أن موضوع المسابقة في هذا العام يدور حول الاكتئاب تحت شعار ” لنتحدث عن الاكتئاب “، ويهدف إلى تعريف المجتمع بحقوق الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ومنها الاكتئاب في الحصول على خدمات علاجية في وقت مبكر، بالإضافة إلى تنمية الوعى بأساليب العلاج المتاحة.

وأفادت الصبحي أن المنظمة الدولية خصّصت جوائز مالية رمزية لأفضل خمس لوحات في المسابقة، كما سيحصل المشاركون على شهادات تقدير، وسيقام معرض للأعمال الفائزة بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة.