أمير نجران يعزي في وفاة عارف المنصوري ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين

صراحة – فيصل القحطاني : واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شرورة، عارف بن ناصر المنصوري، الذي توفي في حادث مروري يوم الثلاثاء الماضي، وإصابة أربعة لاعبين في الفريق.

وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد الفقيد عن تعازيه لأفراد أسرته، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما اطمأن سموه في اتصال هاتفي برئيس النادي، محمد بن عوض الصيعري، على صحة اللاعبين المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

من جهة أخرى نقل محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، اليوم، تعازي سمو أمير منطقة نجران لأسرة الفقيد خلال زيارته لمنزلهم، حيث عبّر والده عن شكره لسمو أمير المنطقة، داعيا الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.