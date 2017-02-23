التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> أمير نجران يعزي في وفاة عارف المنصوري ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين
23 فبراير, 2017   2737

أمير نجران يعزي في وفاة عارف المنصوري ويطمئن على صحة اللاعبين المصابين

2017-02-23_165939

صراحة – فيصل القحطاني : واسى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أسرة إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شرورة، عارف بن ناصر المنصوري، الذي توفي في حادث مروري يوم الثلاثاء الماضي، وإصابة أربعة لاعبين في الفريق.
وأعرب سموه في اتصال هاتفي بوالد الفقيد عن تعازيه لأفراد أسرته، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما اطمأن سموه في اتصال هاتفي برئيس النادي، محمد بن عوض الصيعري، على صحة اللاعبين المصابين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
من جهة أخرى نقل محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، اليوم، تعازي سمو أمير منطقة نجران لأسرة الفقيد خلال زيارته لمنزلهم، حيث عبّر والده عن شكره لسمو أمير المنطقة، داعيا الله أن يجعل سعيه في موازين حسناته، ويحفظه من كل سوء ومكروه.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA