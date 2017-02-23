الخطوط السعودية تنقل أكثر من 30 مليون مسافر خلال العام الماضي

صراحة – خالد الحسين : نقلت الخطوط السعودية 30,104,254 مسافراً خلال العام الماضي ، مقارنة عن عام 2015م بزيادة تتجاوز مليوني مسافر ، عن العام السابق بنسبة بلغت 7,13% ، على رحلاتها الداخلية والدولية .

وبلغ عدد المسافرين على الرحلات الداخلية 16,734,627 مسافراً ، و 13,369,627 مسافراً على رحلاتها الدولية ، إلى 57 وجهة حول العالم ، فيما سجل عدد الرحلات خلال عام 2016م زيادة بنسبة 3,24% لتبلغ 201,155 رحلة مقارنة 194,840 رحلة خلال عام 2015م.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، أن وصول 26 طائرة جديدة وإنضمامها لأسطول السعودية شكّل عاملا مهماً في تنفيذ الخطط التشغيلية للشركة التي تسعى إلى تنمية الأسطول ليصل 200 طائرة حديثة بحلول عام 2020م ، مشيراً إلى أن الشركة ستستلم 28 طائرة بنهاية العام الحالي .

وبين الجاسر أن وصول الطائرات الجديدة مكّن الخطوط من توفير ما مجموعه 37,755,000 مقعد العام الماضي ، ما يتوافق مع الخطة التشغيلية المتمثلة في زيادة السعة المقعدية داخلياً والتوسع في التشغيل الدولي من خلال تدشين وجهات دولية جديدة ، شملت المالديف وميونخ وأنقرة والجزائر.